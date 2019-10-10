واشنطن تنقل “داعشيين” خطرين من سوريا الى العراق

2019/10/10 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن القوات الأمريكية تسلمت من الفصائل الكردية عشرات من أبرز المعتقلين “الدواعش”، بمن فيهم بريطانيين اثنين، لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إن “العسكريين الأمريكيين تسلموا نحو 40 معتقلا يعتقد أنهم من القيادات البارزة في داعش، وبينهم البريطانيين ألكسندر

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