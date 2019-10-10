اسعار النفط تنخفض وسط آمال بانتهاء الحرب التجارية بين امريكا والصين

2019/10/10 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الخميس وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود ، حيث من غير المتوقع أن تساعد المحادثات بين الولايات المتحدة والصين ، أكبر مستهلكين للنفط في العالم ، في إنهاء الحرب التجارية بينهما ، مما يزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

خفضت الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، توقعاتها لإجراء محادثات يومي الخميس والجمعة لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ 15 شهرًا مع الولايات المتحدة.



من المقرر أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعر التعريفة على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية إلى 30 ٪ من 25 ٪ في 15 أكتوبر إذا لم يتم رؤية بعض علامات التقدم.

أدى الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ نمو كلا البلدين ، مما حد من نمو استهلاك الوقود.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 11 سنتًا أو 0.2٪ إلى 58.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (CLT1) 11 سنتًا أو 0.2٪ إلى 52.48 دولارًا للبرميل.

وقال بنجامين لو ، محلل السلع في فيليب فيوتشرز بسنغافورة: "إذا اتخذت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسوأ ، فسوف يفرض تشاؤم السوق ضغوطًا سلبية حادة على أسعار النفط".

كما تأثرت الأسعار بفعل تقرير عن ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة ، والتي تعد حالياً أكبر منتج للنفط في العالم.

قالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء ، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع ، أي أكثر من ضعف توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتعديل اتفاقية الإنتاج الخاصة بها بهدوء للسماح لنيجيريا برفع إنتاجها ، مضيفة المزيد من الإمدادات.

وقال ثلاثة من أعضاء أوبك على دراية بالأمر إن منحت أوبك نيجيريا رفع الحصة إلى 1.774 مليون برميل يوميا من 1.685 مليون برميل يوميا.

كما ستزيد فنزويلا العضو في أوبك صادراتها على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي قلصت الشحنات من البلاد.

تعتزم شركة التكرير الهندية Reliance Industries Ltd بدء تحميل الخام الفنزويلي بعد توقف دام أربعة أشهر ، في علامة أخرى على زيادة المعروض من الخام في السوق.

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