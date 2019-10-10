وكالة الأنباء العراقية تنشر رابط التقديم على منحة وزارة العمل

2019/10/10 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) رابط استمارة التقديم على منحة وزارة العمل

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