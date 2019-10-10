اتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في بابل

2019/10/10 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الخميس، عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في محافظة بابل.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فرق الرقابة الصحية في قطاع المسيب للرعاية الصحية الاولية قامت بحملة صحية مشركة مع مفارز الامن الاقتصادي شمل منطقة حي الشرطة وصوب البو حمدان في قضاء المسيب".

وأضافت أن "الحملة تم خلالها متابعة المعروض من المواد الغذائية في المحال والاسواق اضافة الى اتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وغلق عدد من المحال لعدم حصولهم على الاجازة الصحية".

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