العمل توضح بشأن التقديم على منحة العاطلين

2019/10/10 | 09:59

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، توضيحا بشأن التقديم على منحة العاطلين عن العمل.

ودعت الوزارة في بيان، "المتقدمين للحصول على منحة الوزارة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.molsa.gov.iq/ أو المعرف (176.241.95.142:8079) ابتداءا من يوم الخميس الموافق 10 - 10 ولغاية 24 - 10".

وأضافت أنه "لا حاجة لمراجعة الوزارة".

بغداد اليوم- ديالى

أطلقت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس (10 تشرين الأول 2019)، خطة زيارة الاربعينية الأمنية بمشاركة اكثر من 20 الف منتسب.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخطة الامنية الخاصة بزيارة الا

بغداد اليوم-البصرة

كشفت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن مغالاة بعقد شراء سيارات في شركة غاز الجنوب.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "ضبطت أوليات عقد شراء عدد من السيارات المختلفة للإطفاء في شركة غاز الجنو

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، توفير ٢٠ باص لنقل مشجعي المنتخب الوطني من بغداد الى البصرة اضافة الى رحلة القطار في محطة العلاوي، لمشجعي المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة مع هونغ كونغ التي ستقام على ملعب

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