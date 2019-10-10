الامانة العامة لمجلس الوزراء تخول لجنة متابعة مطالب المتظاهرين صلاحيات واسعة

2019/10/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمت الوزارات بالتعاون مع اعضائها خدمة للصالح العام بغداد – وعد الشمري: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاربعاء، عن تخويل اللجنة المشرفة على تنفيذ مطالب المتظاهرين صلاحيات واسعة، لافتة إلى الزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع اعضاء تلك اللجنة، فيما شددت على البدء بعملية حصر الاعداد المشمولة برواتب العاطلين عن العمل وتوزيع قطع الاراضي من ...

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