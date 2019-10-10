تحالف القوى: مجلس النوّاب يتجه للمزيد من القرارات “الاصلاحية”

2019/10/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقف زمني لإقرار قوانين مهمة وقضايا الجنبة المالية ستضمن في موازنة 2020 بغداد – الصباح الجديد: كشف تحالف القوى العراقية، امس الاربعاء، عزم مجلس النواب اتخاذ المزيد من القرارات التي وصفها بانها “اصلاحية”، وفيما اشار إلى وضع سقف زمني اقصاه شهر لإقرار قوانين مهمة، بيّن أن الجوانب المالية سوف يتم تضمنها في مشروع قانون الموازنة ...

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