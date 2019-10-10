“سومو” ترفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في تشرين الثاني

2019/10/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يتراجع جراء توترات تجارية الصباح الجديد – وكالات: أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر تشرين الثاني إلى آسيا بمقدار 80 سنتا إلى 2.45 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي مقارنة مع الشهر السابق.وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل ...

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