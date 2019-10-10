رئيس مجلس القضاء يصدر توجيهاً فورياً بالتحري عن المتسببين باستشهاد وإصابة المتظاهرين

2019/10/10 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين.وأكد بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا […]

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