2019/10/10 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس، إن الجيش الأميركي تولى مسؤولية احتجاز اثنين من أخطر عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي كانا محتجزين لدى “قوات سورية الديمقراطية”، مشيرة إلى أنه تم نقلهما إلى العراق تزامنا مع بدء العملية التركية في شرق الفرات.ورجحت صحف أميركية أن يكون الأمر متعلّقاً ببريطانيَّين عضوَين في مجموعة يُطلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاركا بقطع “رؤوس الرهائن”.. الجيش الأميركي ينقل اثنين من أخطر مقاتلي “داعش” إلى العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاركا بقطع “رؤوس الرهائن”.. الجيش الأميركي ينقل اثنين من أخطر مقاتلي “داعش” إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).