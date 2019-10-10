العمل تصدر بيانا بشأن المتقدمين على المنحة

2019/10/10 | 10:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، بيانا بشأن المتقدمين على منحة الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "على المتقدمين للحصول على منحة الوزارة، التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة molsa.gov.iq أو المعرف (176.241.95.142:8079)".

واضافت ان "ذلك يكون ابتداءا من اليوم الخميس الموافق الـ10 من تشرين الاول الحالي ولغاية الـ24 من الشهر ذاته"، مشيرة الى انه "لا حاجة لمراجعة الوزارة".

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