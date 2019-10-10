ترامب: توجد فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين

2019/10/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه توجد فرصة جيدة جدا لأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة ، مشيرا إلى أنه في حال تمكن من إبرام اتفاق فسوف يبرمه ، وأضاف ترامب بأنه يعتقد بأن الصين تريد ابرام اتفاق أكثر من منه.

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