2019/10/10 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه تحديث الثقافة ..نحو ثقافة التحرر الإنساني(1من 3)الفصل الأخير من كتابي الأخير "إشكاليات التحديث الثقافي في فلسطين"في سياق أزمة بنيوية اقتصادية اجتماعية ثقافية لن تنجز عملية التحديث، كما أكد المفكر الراحل، نصر حامد أبو زيد، إلا بتغيير يجب أن يكون بنيويا هو الآخر.العالم العربي ليس بحاجة إلى التنوير الثقافي فقط ، بل إلى رؤية شاملة ، تطوير لمناحي الحياة الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقاف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد مضيه - تحديث الثقافة .. نحو ثقافة التحرر الإنساني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد مضيه - تحديث الثقافة .. نحو ثقافة التحرر الإنساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).