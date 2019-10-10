حاتم الجوهرى - الأمن القومي المصري ودور الحاضنة الفكرية الرافعة

2019/10/10 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى رغم أن الأمن القومي قد يظن البعض أن محدداته محسومة ومستقرة في الدراسات الإنسانية والعسكرية والتاريخية، إلا أن تلك قناعة في حاجة لمراجعة ونقاش بعض الشيء، فالأمن القومي في حقيقة الأمر هو فكرة ثقافية بالأساس تتمدد وتنكمش ما بين الضعف والازدهار، لتمد لنفسها أسوار الحماية على الأرض وقد تضيق الأسوار على أهلها أو تتسع بهم وتَرْحَبُ، ولا يحدث اختراق للأسوار إلا إذا اخترقت الفكرة قبلها، أو غفل القائمون علي......

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