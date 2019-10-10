تعرف على الفرق المتاهلة الى دور ال16 من بطولة كاس العراق

2019/10/10 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ملاعب بغداد والمحافظات الأخرى يوم امس الاربعاء إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العراق بكرة القدم والتي شهدت بعضها صدامًا بين أندية النخبة والفرق المغمورة لضمان المرور إلى ثمن نهائي البطولة.

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