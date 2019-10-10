مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يمنح اجازة تأسيس لاربعة احزاب جديدة

2019/10/10 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، منح اجازة تأسيس لاربعة احزاب جديدة وحسب قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥.

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