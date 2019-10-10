إيران تطلق سراح صحفية روسية

2019/10/10 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن الصحفية الروسية، يوليا يوزيك، التي تم احتجازها في وقت سابق في طهران.

وقالت السفارة الروسية في طهران في بيان على تيلغرام " نتيجة الجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني الإفراج عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك.



في وقت مبكر من صباح 10 تشرين الأول، وستتوجه من إيران إلى موسكو على متن رحلة لشركة ايروفلوت" الروسية.

وكانت السفارة قد ذكرت في وقت سابق، أن الصحفية الروسية، يوزيك، وصلت إلى طهران في 29 أيلول بدعوة خاصة، وتم حجز جواز سفرها في المطار لأسباب غير معروفة، وفي الثاني من تشرين الأول، تم اعتقال المواطنة الروسية في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.

هذا وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في موسكو إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، يوليا يوزيك، لإيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية.

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