تحقيق الحلة تصدّق اعترافات منتسب تسبب باستشهاد متظاهر في بابل

2019/10/10 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صدّقت محكمة تحقيق الحلة، اليوم الخميس، اعترافات منتسب أمني تسبب باستشهاد متظاهر في محافظة بابل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية".

وأضاف أن "المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة".

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