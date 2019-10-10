2019/10/10 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

اعترف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، بأنه يحب خوض الجدالات وخلق الفوضى وإقحام نفسه في بعض المشاكل، بهد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).