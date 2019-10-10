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بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل


بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل
2019/10/10 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

اعترف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، بأنه يحب خوض الجدالات وخلق الفوضى وإقحام نفسه في بعض المشاكل، بهد...

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