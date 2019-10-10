2019/10/10 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعترف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، بأنه يحب خوض الجدالات وخلق الفوضى وإقحام نفسه في بعض المشاكل، بهد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
اعترف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، بأنه يحب خوض الجدالات وخلق الفوضى وإقحام نفسه في بعض المشاكل، بهد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيكيه: أحب الفوضى وخلق المشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).