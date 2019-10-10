استمارة تقديم المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل

2019/10/10 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتقدمين للحصول على منحة الوزارة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

http://molsa.gov.iq/

أو

http://176.241.95.142:8079/

وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠ لغاية ٢٠١٩/١٠/٢٤ ، ولا حاجة لمراجعة الوزارة.

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