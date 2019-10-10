فنانة لبنانية شهيرة تتحدى شقيقة هيفاء وهبي في التعري.. وصلة رقص ساخنة بمايوه فاضح!

2019/10/10 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق عادت الفنانة اللبنانية قمر لإثارة الجدل من جديد بمقطع فيديو، وصفه النشطاء بالفاضح أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.وظهرت “قمر” في المقطع الذي نشرته على صفحتها بـ”انستجرام” بمايوه فاضح وهي ترقص وتتلوى بشكل مثير، ما دفع نشطاء لمهاجمتها بشدة ساخرين منها بقولهم إنه غارت من أخت هيفاء وهبي رولا ريموت فأخذت تسابقها […]

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