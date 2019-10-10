سعود سالم - أفيون الفقراء

2019/10/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم الأمل دين الشعوب كالطاعونكالحشيش كالأفيونالأمل والثقة العمياءفي خرائط الهروبمقياس الجنونسفن الحنان للقمرتتيه في الرمالتنكسر بثقل الشجونتتناثر حطاماتوابيتا عائمة تتأرجح فوق الماءبين الهنا والهناكنقاط وخطوط وأجساد هائمة تتقاطععند الأفقأرقاماوعلى الهامشفراغ أبيض التسطيحيتمددينهش الصفحاتوالأوراق تنفخها الري......

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