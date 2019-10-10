2019/10/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في يومي 21 – 22 ايلول الفائت احتضنت بلدية بريدنه في محافظة غرب فلندرز البلجيكية، المهرجان العاشر لحزب العمل البلجيكي وجريدته "التضامن".وقد حيا رئيس الحزب بيتر مارتيز المشاركين في المهرجان بهذه الكلمات: "مرحبا بريدنه، لقد كنا هنا قبل عشر سنوات للمرة الأولى.هل تتذكرون هبت ريح عاصفة، دفعت جميع الخيام تقريبًا، وعشية مهرجاننا الأول، فكرنا في لحظة معينة في إلغاء كل شيء.ولكننا قلنا: لن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - بمشاركة وحضور أممي مميزين المهرجان العاشر لحزب العمل البلجيكي .. مهرجان التضامن والنجاحات المتواصلة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رشيد غويلب - بمشاركة وحضور أممي مميزين المهرجان العاشر لحزب العمل البلجيكي .. مهرجان التضامن والنجاحات المتواصلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).