أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفعل آمال في تهدئة أمريكية صينية

2019/10/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافت الأسهم اليابانية من خسائر مبكرة لتُنهي تعاملات يوم الخميس على ارتفاع مدعومة بتفاؤل كبير حيال فرص تمكن الولايات المتحدة والصين من تهدئة الحرب التجارية خلال محادثات رفيعة المستوى من المقرر إجراؤها في وقت لاحق يوم الخ

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