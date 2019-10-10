أحصل على شريك مثالي بأعمالك من شكة سما الغربية

2019/10/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية، الخميس، استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن".

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