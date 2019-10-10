البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.8% في 2019-2020

2019/10/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع البنك الدولي يوم الخميس أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.

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