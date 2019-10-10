صالح يغرد بشأن التوغل التركي شمال سوريا

2019/10/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بشأن التوغل التركي شمال سوريا.

وقال صالح في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، نسخة منه ان "‏التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي".

واضاف "يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".

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