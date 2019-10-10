الحكيم للسفير الامريكي: دعونا الى التهدئة وتجنيب المنطقة للصراعات التي سيتضرر منها الجميع

2019/10/10 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تيار الحكمة المعارض، اليوم الخميس، خلال استقبالنا السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولير، انه دعا الى التهدئة وتجنيب المنطقة للصراعات التي سيتضرر منها الجميع.

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الاخير بحث خلال استقباله السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولير مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية".

واشار الحكيم بحسب البيان الى انه "جدد موقفه الداعم للتظاهر السلمي وتلبية مطالب المتظاهرين فيما شددنا على جدولتها وايجاد معالجات حقيقة لها"، موكداً على انه "دعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته في تشريع القوانين التي تدعم اصلاح الاوضاع العامة في البلاد".

وشدد على اهمية انفتاح العراق على دول المنطقة و العالم وفق مبدأ المصلحة العراقية، مشيراً الى ان "دعواته الى التهدئة وتجنيب المنطقة للصراعات التي سيتضرر منها الجميع مستمرة".

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