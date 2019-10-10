تعرف على التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق بلقاء هونغ كونغ اليوم

2019/10/10 | 11:01

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بغداد اليوم- بغداد

توقع مصدر مقرب من منتخب العراق بكرة القدم اليوم الخميس التشكيلة الاساسية للفريق في لقاء هونك على م...





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