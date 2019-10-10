عمليات صلاح الدين تقتل ١٠ قياديين من “داعش” في سميلات

2019/10/10 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، ان قيادة عمليات صلاح الدين قتلت ١٠ قياديين من “داعش” في سميلات.وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس، نسخة منه ان “قوة مشتركة وبناءً على ورود معلومات استخباراتية، تمكنت من قتل عشرة إرهابيين ضمنهم ٤ يرتدون أحزمة ناسفة والاستيلاء على أسلحتهم إضافة الى ضبط أربعة أحزمة ناسفة أخرى تم

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