قيادي مسيحي سوري، الاتراك يريديون اعادة تكرار مذابح سيفو بحقنا

2019/10/10 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة قال القيادي السوري المسيحي بسام سعيد اسحق في تصريحات صحفية أن التدخل العسكري التركي في شمال وشرقي سوريا هو كابوس للمسيحيين في المنطقة وهم من أكبر الجماعات المسيحية السورية.وأضاف اسحق أن ما تشهده الأحياء والمناطق المسيحية منذ الأمس لم يحدث منذ المجازر التي ارتكبها الأتراك بأجدادهم في تركيا من إبادات …

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