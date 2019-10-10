عبد المهدي: المظاهرات غيرت قواعد نومي

2019/10/10 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد غيرت قواعد نومه.وكتب مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في بغداد حمزة مصطفى، في مقدمة تغطيته للقاء جمعه ومجموعة من الإعلاميين برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه “في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا”.وتابع “ما أن نهض

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