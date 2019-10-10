2019/10/10 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم الخميس، عن مساع لاستغلال حراك التظاهرات وفرض واقع جديد على ملف الأمن، فيما حذر من انفجار ما سماه "برميل البارود".

وقال المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي لـ"الغد برس"، إن "الوضع الأمني في محافظة كركوك مستقر جدا وجميع القوى أبرزها المكون العربي متفقة بشأن بقاء القوات الاتحادية ورفض تواجد أية قوات غيرها في المحافظة".

وأضاف الطائي "إننا نرى أن هنالك مساعي من قبل الأطراف السياسية للضغط على الحكومة الاتحادية واستغلال الاوضاع الحالية من حراك التظاهرات وغيرها لفرض واقع جديد وإشراك قوات غير اتحادية بملف الأمن"، لافتا إلى "لدينا مخاوف من ذلك".

وتابع أن "الجميع في كركوك عربا وتركمانا يرفض تواجد قوات غير الاتحادية وفي حال فتح الباب لتلك القوات للدخول مرة أخرى فأننا نتصور ان برميل البارود الذي يتحدث عنه الجميع في كركوك(في إشارة إلى التوتر الموجود) سينفجر في تلك اللحظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي في كركوك يكشف عن مساعٍ لاستغلال التظاهرات ويحذر من انفجار برميل البارود) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العربي في كركوك يكشف عن مساعٍ لاستغلال التظاهرات ويحذر من انفجار برميل البارود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).