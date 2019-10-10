وزارة الدفاع: قتلنا 10 إرهابيين في قرية سميلات بمحافظة صلاح الدين

2019/10/10 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة امنية مشتركة من قتل 10 ارهابيين في قرية سميلات بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “القوة تمكنت ووفق معلومات استخبارية من قتل 10 ارهابيين بينهم 4 يرتدون احزمة ناسفة والاستيلاء على اسلحتهم”.

واضاف “تم ايضا ضبط 4 احزمة ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة في احدى الدور المهدمة في القرية “.

“ساحات التحرير”

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