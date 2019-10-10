شنيشل ممتعض من فريقه رغم الفوز على الكرخ

2019/10/10 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب نفط الوسط راضي شنيشل، أن فوز فريقه على الكرخ بهدفين دون رد، في دور الـ32 من كأس العراق، لن ينسيه بعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه.

وقال شنيشل في تصريح صحفي "حققنا الفوز في مباراة مهمة نقلتنا إلى ثمن نهائي كأس العراق، رغم أن الفريق لم يخض مباراة رسمية خلال الدورين الماضيين من الدوري بسبب تأجيل المباراتين".وأضاف: "الفريق قدم في بعض الأوقات أداء جيدًا وسجلنا هدفين لكن المستوى العام لم يكن مقنعًا، وحدثت بعض الأخطاء الفردية، والفوز لن ينسينا تلك الأخطاء".وبين شنيشل: "تأهلنا لثمن النهائي سيمنحنا فرصة للتحضير، سننتظر الفائز من مباراة الطلبة ونفط الجنوب التي تأجلت بسبب ضبابية مشاركة الأول في البطولة".انتهى

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