2019/10/10 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة على تويتر إن ‏التوغل التركي العسكري شمال سوريا تصعيد خطير سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد صالح على ضرورة ان يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة المحيطة بالمنطقة، مؤكدا دعمه للحل السياسي من اجل ان يتمتع الشعب السوري بما فيهم الكرد بحقوقهم في السلام والامن والكرامة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح: التوغل العسكري التركي شمال سوريا تصعيد خطير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح: التوغل العسكري التركي شمال سوريا تصعيد خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).