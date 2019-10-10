“بالوثيقة”.. السويد تدخل على خط التظاهرات العراقية وتطالب بتحرك عاجل

2019/10/10 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ارسل البرلمان السويدي طلباً الى الحكومة السويدية يدعوها من خلاله الى التحرك بشكل عاجل بشأن ازمة التظاهرات في العراق.وقال البرلماني السويدي اندرس اوستربيري في رسالة وجهها لوزارة الخارجية السويدية وترجمتها “يس عراق”، إنه “بناء على العمل الديمقراطي السويدي طويل الامد في مجال حقوق الانسان اود ان اسأل وزيرة الخارجية عن موقفنا […]

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