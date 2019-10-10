عازفة كمان شهيرة توقف الحفل بسبب هاتف

2019/10/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: كسرت عازفة الكمان الألمانية الشهيرة، آن صوفي موتر، حاجز الصمت وتكلمت أخيرا بشأن التجربة التي مرت بها حينما اضطرت لإيقاف إحدى حفلاتها بسبب تصوير إحدى المستمعات بهاتفها.وتحدثت عازفة الكمان في حوار للمرة الأولى منذ تلك الواقعة، حيث توقفت ساعتها في منتصف الحركة الثانية لكونشيرتو بيتهوفن للكمان والأوركسترا (مصنف 61 في ...

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