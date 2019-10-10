الفن.. قصة حضارات أسست لحاضرنا

2019/10/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحلام يوسف عندما نتحدث عن جذور نظرية الفن وتحديدا الكلاسيكية فلا بد لنا ان نبدأ بايمانويل كانت الذي يعد آخر الفلاسفة الذين اثروا في الثقافة الأوروبية الحديثة، وأحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية.يذكر ان نظرية المعرفة الكلاسيكية وضعت في أوائل القرن العشرين من قبل روجر فراي وكلايف بيل.في يومنا هذا ...

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