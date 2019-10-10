لوحاتي كائنات تتحرك في ألواني وترسم نفسها

2019/10/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلية اللبنانية عبير عربيد: حاورها ـ سمير خليل: من بلاد الأرز، من لبنان الذي نهلت من جماله، من ناسه، ضيعته، زهوره واحراشه، تلونت ذائقتها بألوان الجمال، وارتدت الطبيعة ثوبا مزركشا بألوان ضاحكة.فنانة ترسم الانسان، تلون همومه وافراحه، وكما ترسم الازاهير والطيور والفراشات والمرأة بجمالها وعطاءها، فإنها تهتم بأزمات الانسان، وما تخلفه الحروب والإرهاب، ولأنها ...

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