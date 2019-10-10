السعودية تبحث مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين تعزير التعاون

2019/10/10 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكدت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، انها بحثت مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، مايك بومبيو ومارك إسبر، تعزيز التعاون بين الدولتين في وجه التحديات القائمة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي، على حسابه في "تويتر" اليوم، أن اجتماعه مع بومبيو أكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، مضيفا أن اللقاء الذي عقد أمس تناول "أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

وأما بخصوص لقائه مع إسبر، فذكر نائب وزير الدفاع السعودي أنهما ناقشا التحديات المشتركة على مستوى المنطقة، مع التأكيد على التعاون العسكري الوثيق في مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار.

من جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم بأن اللقاء الذي جرى خلف الأبواب المغلقة بين الأمير خالد وبومبيو ركز على "تهديدات إيران الإقليمية ودورها في سوريا واليمن ولبنان"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قبيل اللقاء نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة طالب فيها الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إيران على خلفية ملف الناقلة "أدريان داريا-1" التي قالت واشنطن إنها أفرغت حمولتها في ميناء سوري.

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