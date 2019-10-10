أمانة بغداد تعلن إنشاء محطة مجاري عملاقة شرقي العاصمة

2019/10/10 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن انشاء محطة مجاري عملاقة مع خط خاص بها شرقي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد انجزت بالكامل إنشاء محطة مجاري شارع 77 والتي تعد من اكبر محطات المجاري شرق بغداد مع انجاز اعمال الخط الخاص بها والذي يبلغ طوله 6 كم وبقطر متر و 60 سم والذي انجز بطريقة الحفر المخفي ( الجاكنك )".

وأضافت أن "المحطة تحتوي على ست مضخات تبلغ القدرة التصريفية لكل مضخة 7،10 لتر في الثانية الواحدة وستخدم المحطة 11 محلة سكنية ضمن احياء الرشاد والمعامل وحي النصر".

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