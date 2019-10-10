اليوم.. عبد المهدي سيقدم للبرلمان أسماء وزراء يرغب بتغييرهم.. هذا ما يخص وزيري التربية والصحة

2019/10/10 | 12:03

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيقدم أسماء وزراء يرغب بتغييرهم الى البرلمان.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي سيقدم بجلسة اليوم اسماء الوزراء الذين يرغب بتغييرهم الى مجلس النواب". وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "عبد المهدي سيقدم ايضاً أسماء المرشحين البدلاء، بالاضافة الى مرشحين التربية والصحة".

بغداد اليوم - أربيل

أبدى عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، تأييد حزبه لـ"الإصلاحات" التي يعتزم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي إجراؤها، فيما أكد أنه لا مانع من تغيير الوزراء الكرد، اذا ثبت تقصيرهم.

وقال سلام

بغداد اليوم - بغداد

أعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ‏التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيدا خطيرا.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر، إن "‏التوغل التركي العسكري شمال سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الخميس، ان التظاهرات موجودة منذ فترة ولكن الجديد في هذه التظاهرات يتمثل بالتعامل معها من قبل الحكومة بقمعها بقسوة ووجود القناصين واغلاق الفضائيات.

واشار العبادي، خلال كلمته في اجتماعه مع

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