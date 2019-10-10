“مدينة الصدر”.. لا مجال لانتهاء الثورة

2019/10/10 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق على مر #التاريخ، كان من الصعب إخماد #الاضطرابات في مدينة #الصدر التي يقطنها حوالي ثلث سكان #بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة ويعيشون في أزقة ضيقة […]

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