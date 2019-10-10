ايران تنشر قوات تدخل سريع على حدود العراق

2019/10/10 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسن كرمي نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق من اجل توفير امن الزوار.

ونقلت وكالة فارس عن كرمي "اننا نلاحظ كثافة كبيرة في عبور الزوار من المنافذ الحدودية الاربعة (مهران وشلمجة وجذابة وخسروي) للمشاركة في مراسم الاربعينية".

واضاف انه "منذ منتصف ليلة الاربعاء –الخميس لغاية الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف صباحا حسب توقيت غرينتش) عبر 100 الف زائر من منفذ مهران الى العراق مما يشير الى زيادة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي".

وحول تمهيدات قوات التدخل السريع للاسراع في عبور الزوار وتوفير الامن لهم نظرا للكثافة الكبيرة في عددهم وكذلك عودة اعداد من الزوار الى البلاد اوضح ان "قوات التدخل السريع التابعة للوحدات الخاصة منتشرة الان في المنافذ الحدودية الاربعة لتوفير الامن للزوار".

وفي الرد على سؤال حول اوضاع الحدود قال العميد كرمي، "لحسن الحظ لم يكن هنالك اي تهديد ومشكلة امنية حتى هذه اللحظة".

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