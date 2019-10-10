وزير الصناعة يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

2019/10/10 | 12:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري،الخميس، بالعاصمة عمان مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري تعزيز التعاون الأقتصادي بين البلدين والعمل على إزالة المعوقات امام حركة التجارة البينية والشحن البري.

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه خلال المباحثات التي جرت على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية المشتركة، شدد الجبوري على اهمية العمل لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتنفيذ كل ما أتفق عليه خلال اجتماعات اللجان المشتركة".

من جانبه، اكد "وزير الصناعة الاردني ان العراق والاردن يرتبطان بعلاقات أخوية ولابد من الوصول الى مرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين".

وأشار الى أهمية "مساعي البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والعمل على إقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين والتي ستشكل رافعة للعلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق".

وقال أنه "ستكون هنالك متابعة مستمرة لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة منها".

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