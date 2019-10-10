2019/10/10 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدّقت محكمة تحقيق الحلة اعترافات منتسب أمني تسبب بمقتل متظاهر في مركز محافظة بابل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية..



وأضاف ان المحكمة دونت أقواله وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الحلة تصدّق اعترافات منتسب أمني تسبب بمقتل متظاهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق الحلة تصدّق اعترافات منتسب أمني تسبب بمقتل متظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).