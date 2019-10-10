العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بالتوقف عن قطع الانترنت ورفع الحجب

2019/10/10 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات العراقية التوقف عن منع خدمة الانترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد.

وذكر بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تابعته "الغد برس"، "نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب.



فقد أبلغنا أشخاص كثر بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي".

وأضافت "نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت "رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".

وطالبت أيضا السلطات العراقية "بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أنّ "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف".

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