2019/10/10 | 12:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفحة مقربة من الصدر تهدد سائرون: كونوا “ثائرون” بالبرلمان والا فلنا وقفة جادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفحة مقربة من الصدر تهدد سائرون: كونوا “ثائرون” بالبرلمان والا فلنا وقفة جادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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