“دي لينك” تحذر من ثغرة أمنية خطيرة في بعض أجهزة الراوتر

2019/10/10 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت شركة “دي لينك” من ثغرة أمنية خطيرة في بعض أجهزة الراوتر، تتيح للقراصنة السيطرة الكاملة على الراوتر.وأوضحت الشركة التايوانية أن الثغرة تكمن في الأجهزة DIR-866 و DIR-655 و DHP-1565وDIR-652 حتى بعد تثبيت أحدث إصدارات البرامج الثابتة، الفيرموير.وسبق لـ “دي لينك” أن أعلنت نهاية دعم وتطوير هذه الأجهزة، والتوصية بالامتناع عن استخدام هذه الأجهزة، وإخلاء مسؤليتها عن استخدامها.

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